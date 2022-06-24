Дивеев не включил «Спартак» в число фаворитов следующего сезона РПЛ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев назвал фаворитов чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«В плане игры, если брать последний сезон, на титул могут претендовать «Зенит», «Сочи», «Динамо» и, может быть, «Локомотив». «Спартак» нестабилен, поэтому не говорю о нём. В плане футбола я бы отметил эти четыре команды», — цитирует Дивеева ТАСС.

Он признался, что в ЦСКА ещё не обсуждали цели на сезон. Вместе с тем футболист подчеркнул, что каждый игрок стремится завоевать трофеи.

«Надо с чего-то начать — пусть даже это будет Кубок. Желание у меня есть, амбиции тоже. Ну и в целом все знают, что ЦСКА всегда стремится к победе в турнирах», — сказал Дивеев.

ЦСКА в прошедшем сезоне занял пятое место в РПЛ. «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Дивеев поддержал идею создания Кубка РПЛ.



