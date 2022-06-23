ВЭБ готов выйти из капитала футбольного клуба ЦСКА при получении рыночного предложения

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В Госкорпорации ВЭБ сообщили, что рассматривается возможность выхода из капитала ПФК ЦСКА.
ВЭБ готов выйти из капитала футбольного клуба ЦСКА при получении рыночного предложения
  • РИА Новости

«ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — сообщает ТАСС.

Также отмечается, что отношения ВЭБ и ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнёрства.

«Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБ стратегического инвестора», — заключил собеседник агентства.

СМИ сообщили, что ЦСКА, скорее всего, перейдёт к государственной компании «ДОМ.РФ». С 2020 года должность генерального директора занимает бывший министр спорта России Мутко.

ВЭБ, в данный момент являющийся стратегическим партнёром армейского клуба, выйдет из состава акционеров.

Позже в «ДОМ.РФ» опровергли слухи о приобретении ПФК ЦСКА.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о переходе на систему «весна — осень».

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