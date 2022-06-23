Кечинов — о переходе Зиньковского в «Спартак»: надеюсь, он будет готов психологически
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«Я считаю, что это качественное усиление. Зиньковский очень ярко играл в «Крыльях Советов», был лидером команды. Он футболист, который может обыграть, отдать голевую передачу, забить, обладает прекрасным ударом», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».
Он выразил надежду, что Зиньковский будет готов к давлению и конкуренции в «Спартаке».
«Надеюсь, он будет готов психологически», — заключил Кечинов.
Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России по итогам сезона РПЛ-2021/22. Хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.
Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.
Ранее стала известна месячная зарплата Зиньковского.