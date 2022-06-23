Сальников: чемпионат мира 2022 года по плаванию находится в статусе переноса

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, в каком статусе находится чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года.
Сальников: чемпионат мира 2022 года по плаванию находится в статусе переноса
  • РИА Новости

«Относительно чемпионата мира на короткой воде, который должен был пройти в Казани в 2022-м, было принято решение, которое и отразилось в договоре как всех устраивающее, — перенос на 2026 год», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

По его словам, все отменённые международные соревнования, которые должны пройти в России, со стороны Международной федерации плавания (FINA) находятся в статусе переноса.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее Сальников объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал оспаривать решение FINA о дисквалификации.

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