Сальников: чемпионат мира 2022 года по плаванию находится в статусе переноса

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, в каком статусе находится чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

«Относительно чемпионата мира на короткой воде, который должен был пройти в Казани в 2022-м, было принято решение, которое и отразилось в договоре как всех устраивающее, — перенос на 2026 год», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

По его словам, все отменённые международные соревнования, которые должны пройти в России, со стороны Международной федерации плавания (FINA) находятся в статусе переноса.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее Сальников объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал оспаривать решение FINA о дисквалификации.