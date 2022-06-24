Федерация настольного тенниса России подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении
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«Жалоба ФНТР удовлетворена частично, сейчас идет подача апелляция непосредственно в Спортивный арбитражный суд. Отказано в удовлетворении апелляции Федерации конного спорта России. Решение по жалобе Федерации хоккея России, ожидаем, будет вынесено до 30 июня этого года. Федерация фехтования России подала заявление о несогласии в суд общей юрисдикции», — цитирует Федорова РИА Новости.
Сборные России и Белоруссии по настольному теннису 2 марта были отстранены от соревнований по решению Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Согласно официальному заявлению, ITTF последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). В связи с этим российские и белорусские спортсмены не будут допущены до соревнований под эгидой ITTF до дальнейшего уведомления.
Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за политической обстановки. Многие международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.
Ранее сообщалось, что чемпион Европы по настольному теннису в парном разряде россиянин Максим Гребнев с конца августа начнёт выступать в чемпионате Германии за клуб «Ульм».