Нуждов: закрытое голосование делает честнее выборы президента СБР

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Один из кандидатов на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что выборы главы федерации должны проходить тайно.
Нуждов: закрытое голосование делает честнее выборы президента СБР
  • РИА Новости

«Выбор голосования — важная тема. Была риторика о том, что голосование должно быть честным. Но честнее тайного голосования не бывает, оно для этого и придумано, чтобы обезопасить тех, кто голосует», — цитирует Нуждова ТАСС.

По его словам, логика была в том, что при открытом голосовании все смотрели бы честно друг другу в глаза. Он добавил, что участники процесса воспринимали это скорее негативно.

«И у них до следующей конференции будет время для размышления», — сказал он.

Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Нуждова — 18.

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве. Повторные выборы главы союза состоятся в августе на внеочередной конференции.

Ранее Майгуров объяснил, зачем Россия нужна Международному союзу биатлонистов.



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