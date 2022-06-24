Нуждов: закрытое голосование делает честнее выборы президента СБР
- РИА Новости
«Выбор голосования — важная тема. Была риторика о том, что голосование должно быть честным. Но честнее тайного голосования не бывает, оно для этого и придумано, чтобы обезопасить тех, кто голосует», — цитирует Нуждова ТАСС.
По его словам, логика была в том, что при открытом голосовании все смотрели бы честно друг другу в глаза. Он добавил, что участники процесса воспринимали это скорее негативно.
«И у них до следующей конференции будет время для размышления», — сказал он.
Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Нуждова — 18.
Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве. Повторные выборы главы союза состоятся в августе на внеочередной конференции.
Ранее Майгуров объяснил, зачем Россия нужна Международному союзу биатлонистов.