Майгурову не хватило одного голоса для победы на выборах главы СБР
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте, за действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.
Отмечается, что 53-летнему функционеру не хватило одного голоса для победы.
Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве. Повторные выборы главы союза состоятся в августе на внеочередной конференции.
Ранее Майгуров объяснил, зачем Россия нужна Международному союзу биатлонистов.