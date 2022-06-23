Майгурову не хватило одного голоса для победы на выборах главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не набрал нужное количество голосов на выборах главы союза.

Как сообщается на официальном сайте, за действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.

Отмечается, что 53-летнему функционеру не хватило одного голоса для победы.

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве. Повторные выборы главы союза состоятся в августе на внеочередной конференции.

Ранее Майгуров объяснил, зачем Россия нужна Международному союзу биатлонистов.