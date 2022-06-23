Майгурову не хватило одного голоса для победы на выборах главы СБР

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не набрал нужное количество голосов на выборах главы союза.
Майгурову не хватило одного голоса для победы на выборах главы СБР
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте, за действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.

Отмечается, что 53-летнему функционеру не хватило одного голоса для победы.

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве. Повторные выборы главы союза состоятся в августе на внеочередной конференции.

Ранее Майгуров объяснил, зачем Россия нужна Международному союзу биатлонистов.

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