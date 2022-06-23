Источник: бывший футболист «Зенита» Витсель продолжит карьеру в «Атлетико»
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33-летний бельгийский футболист готов присоединиться к испанской команде, подписав однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон, об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.
Витсель выступал за «Боруссию» с 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился двумя забитыми мячами в 40 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в чемпионате Франции.