Источник: бывший футболист «Зенита» Витсель продолжит карьеру в «Атлетико»

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Бельгийский полузащитник Аксель Витсель перейдёт в испанский «Атлетико» на правах свободного агента.
Источник: бывший футболист «Зенита» Витсель продолжит карьеру в «Атлетико»
  • AP

33-летний бельгийский футболист готов присоединиться к испанской команде, подписав однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон, об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Витсель выступал за «Боруссию» с 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился двумя забитыми мячами в 40 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

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