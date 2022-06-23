Мане объяснил свой уход из «Ливерпуля» в «Баварию»

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Нападающий Садио Мане рассказал, почему покинул «Ливерпуль» и стал игроком «Баварии».

«Моя жизнь — это вызов, сейчас именно тот случай. Я сказал руководству, что хочу уйти, я хочу поехать куда-нибудь ещё, чтобы увидеть новый вызов, так я становлюсь лучше», — передаёт слова футболиста пресс-служба «Ливерпуля».

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Он сыграл за команду 269 матчей, в которых забил 120 мячей и отдал 48 голевых передач. 

22 июня сенегальский футболист присоединился к «Баварии».

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о трансфере Садио Мане в «Баварию».

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