Мане объяснил свой уход из «Ливерпуля» в «Баварию»

Нападающий Садио Мане рассказал, почему покинул «Ливерпуль» и стал игроком «Баварии».

«Моя жизнь — это вызов, сейчас именно тот случай. Я сказал руководству, что хочу уйти, я хочу поехать куда-нибудь ещё, чтобы увидеть новый вызов, так я становлюсь лучше», — передаёт слова футболиста пресс-служба «Ливерпуля».

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Он сыграл за команду 269 матчей, в которых забил 120 мячей и отдал 48 голевых передач.

22 июня сенегальский футболист присоединился к «Баварии».

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о трансфере Садио Мане в «Баварию».