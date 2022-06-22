Тайсон планирует создать собственную боксёрскую лигу для блогеров
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«Я создам свою боксёрскую лигу на YouTube, буду приглашать туда блогеров. Там они будут друг с другом драться. Скорее всего, я там тоже буду выступать», — сказал Тайсон на шоу Джимми Киммела.
Он также считает, что смог бы стать чемпионом YouTube.
Тайсон за профессиональную карьеру провёл 56 боёв, 50 из которых закончились его победой.
Ранее боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол признался, что хотел бы провести бой по смешанным единоборствам c бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.