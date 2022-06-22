Тайсон планирует создать собственную боксёрскую лигу для блогеров

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что собирается создать собственную боксёрскую лигу для блогеров на You-Tube.
Тайсон планирует создать собственную боксёрскую лигу для блогеров
  • Gettyimages.ru

«Я создам свою боксёрскую лигу на YouTube, буду приглашать туда блогеров. Там они будут друг с другом драться. Скорее всего, я там тоже буду выступать», — сказал Тайсон на шоу Джимми Киммела.

Он также считает, что смог бы стать чемпионом YouTube.

Тайсон за профессиональную карьеру провёл 56 боёв, 50 из которых закончились его победой.

Ранее боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол признался, что хотел бы провести бой по смешанным единоборствам c бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить