«Спартак» проведёт три товарищеские игры перед матчем за Суперкубок

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В «Спартаке» сообщили, что в ходе подготовки к новому сезону команда проведёт три товарищеских матча.
«Спартак» проведёт три товарищеские игры перед матчем за Суперкубок
  • РИА Новости

25 июня красно-белые встретятся с «Аланией» на базе в Тарасовке, сообщает официальный сайт «Спартака». Отмечается, что игра пройдёт в закрытом режиме. Спустя три дня команда сыграет с «Балтикой».

2 июля команда проведёт ещё один матч, соперник москвичей будет назван позднее.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее сообщалось, что во время предсезонного сбора московские «Локомотив» и «Динамо» сыграют в товарищеском матче.

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