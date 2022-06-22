Хрюнов: подробности о бое Бузовой и Загитовой появятся на следующей неделе

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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о том, что подробности о бое между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой появятся на следующей неделе.
Хрюнов: подробности о бое Бузовой и Загитовой появятся на следующей неделе
  • РИА Новости

«Считаю, что Алина Загитова уже многое сделала в спорте. И в состоянии генерировать интерес к любому своему поединку вне зависимости от соперника. Сейчас изучаем её график. Она же очень сильно занята в ледовых шоу Татьяны Навки. Связывались с представителями команды. Думаю, что новостей по поводу боя нужно ждать где-то в середине следующей недели», — заявил Хрюнов RT.

Ранее промоутер рассказал о желании организовать бой между Бузовой и Загитовой.

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