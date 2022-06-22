Йоканович: надеюсь, «Динамо» сможет играть в красивый футбол

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился впечатлениями от приезда в Москву.
Йоканович: надеюсь, «Динамо» сможет играть в красивый футбол
  • AP

«Фантастический стадион! Я надеюсь, мы сможем играть здесь в красивый футбол, которым будут наслаждаться наши болельщики. Все очень добры ко мне. Я готов общаться, слушать людей вокруг и приступать к работе», — заявил специалист пресс-службе клуба.

Новым главным тренером «Динамо» был назначен серб Славиша Йоканович. Большую часть карьеры 53-летний специалист провёл в Англии, где дважды выводил команды в АПЛ. На своём посту он заменил Сандро Шварца, под  руководством которого «Динамо» завоевало бронзовые медали в сезоне-2021/22.

Ранее ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко подтвердила, что станет пресс-атташе клуба.

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