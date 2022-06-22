Загитова проведёт боксёрский поединок с Батыргазиевым

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в показательном поединке по боксу с олимпийским чемпионом Токио-2020 россиянином Альбертом Батыргазиевым.
Загитова проведёт боксёрский поединок с Батыргазиевым
  • РИА Новости

Как сообщили РИА Новости организаторы мероприятия, поединок состоится 25 июня в «Лужниках» и пройдёт в рамках Дня московского спорта.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Батыргазиев 3 апреля одержал шестую победу на профессиональном ринге. Российский боксёр победил азербайджанца Гайбатуллу Гаджиалиева в Москве. Бой прошёл на арене «Крылья Советов», продлился все десять раундов и завершился в пользу Батыргазиева единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова не выступит на показательном боксёрском поединке с Загитовой.

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