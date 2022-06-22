Газизов объяснил, почему высокие зарплаты не помешают легионерам уезжать из России

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами повлияет на легионеров.
Газизов объяснил, почему высокие зарплаты не помешают легионерам уезжать из России
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Да, безусловно, у грандов есть возможность платить серьёзные деньги, но не забывайте о еврокубках. Иностранцы хотят попробовать себя там, а не довольствоваться выступлением в РПЛ. Не стоит всё сводить к условиям соглашений. Спортивный результат тоже никто не отменял. При прочих равных люди будут делать выбор не в пользу отечественных коллективов, а в пользу тех, которые могут выступать на международном уровне», — заявил Газизов в интервью RT.

Ранее Шамиль Газизов отреагировал на решение ФИФА продлить разрешение для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.

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