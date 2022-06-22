Газизов объяснил, почему высокие зарплаты не помешают легионерам уезжать из России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами повлияет на легионеров.

«Да, безусловно, у грандов есть возможность платить серьёзные деньги, но не забывайте о еврокубках. Иностранцы хотят попробовать себя там, а не довольствоваться выступлением в РПЛ. Не стоит всё сводить к условиям соглашений. Спортивный результат тоже никто не отменял. При прочих равных люди будут делать выбор не в пользу отечественных коллективов, а в пользу тех, которые могут выступать на международном уровне», — заявил Газизов в интервью RT.

Ранее Шамиль Газизов отреагировал на решение ФИФА продлить разрешение для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.