Газизов — о разрешении иностранцам приостанавливать контракты с российским клубами: очень неприятная ситуация

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Это очень неприятная ситуация. Ничего хорошего в решении ФИФА я не вижу. Сейчас даже сложно предугадывать, кто из легионеров может уйти из легионеров, а кто остаться, но всё это грустно и неприятно. Для российского футбола данный вердикт — серьёзная проблема. Но, опять же, сложно прогнозировать, какие потери понесут команды», — заявил Газизов в интервью RT.

Ранее юрист «Спартака» сообщила, что осталось два процесса по делу Газизова.