Сафонов — об Абаскале: зарплату как в Москве он не увидит никогда в жизни

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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, как разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами повлияет на легионеров.

«Я не ожидаю массового оттока легионеров. Возьмём «Краснодар», откуда уехал целый ряд иностранцев. Но сейчас некоторые из них, например, Кайо Панталеан и Джон Кордоба вернулись. Не хочешь играть в России — езжай на Кипр. Но тебе никто не будет создавать такие финансовые условия. Например, «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. Понятно, что зарплату как в Москве он не увидит никогда в жизни. Бежать испанец не станет», — заявил в интервью RT.

Ранее Алексей Сафонов прокомментировал решение ФИФА.

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