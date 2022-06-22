Источник: нападающий «Реала» Йович может продолжить карьеру в «Фиорентине»

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Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Реал Мадрид» и «Фиорентина» ведут переговоры об аренде форварда. Мадридский клуб готов платить 50% от зарплаты нападающего. Футболист дал согласие на переход, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Сербский форвард перешёл в королевский клуб в 2019 году. Контракт с командой из Мадрида рассчитан до 2025 года.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не захотел обсуждать продление контракта с руководством клуба.

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