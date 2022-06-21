Источник: Барриос хочет воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом»

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить свой контракт с санкт-петербургским клубом на год.
Источник: Барриос хочет воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Барриос всерьёз рассуждает над вариантом приостановить контракт с «Зенитом». Сейчас такой вариант развития событий является наиболее вероятным», — сообщает источник «Чемпионата».

Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» истекает в 2026 году. В сезоне-2021/22 Барриос отметился одной голевой передачей в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Крылья Советов» договорились о трансфере Сарвели.

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