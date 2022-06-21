Радимов назвал одну из главных причин, по которой Дзюба может перейти в «Фенербахче»

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Фенербахче».
Радимов назвал одну из главных причин, по которой Дзюба может перейти в «Фенербахче»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Фенербахче» в следующем сезоне не просто сыграет в еврокубках, а в Лиге чемпионов. Я просто убеждён, что для Артёма этот момент был важен. В «Зените», да и в «Спартаке» он привык каждый год играть в Европе и, разумеется, не хотел лишаться данной возможности. Поэтому предложение от стамбульцев поступило как нельзя кстати», — рассказал Радимов RT.

Ранее бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков дал совет Дзюбе об общении с турецкими фанатами.

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