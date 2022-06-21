Соболев считает, что с нынешним составом «Спартак» может побороться с «Зенитом»

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Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что московская команда способна побороться с «Зенитом» за чемпионство Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соболев считает, что с нынешним составом «Спартак» может побороться с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Как одолеть «Зенит»? Нужно набрать больше очков, чем остальные клубы, всё просто. На данный момент они побеждают на длительной дистанции. Москва может отобрать у них вторую звезду. По нынешнему составу мы способны с ними бороться, на мой взгляд», — приводит слова Соболева Sport24.

Он также заявил, что у «Спартака» есть мотивация выиграть чемпионат. По его словам, он хочет продолжать получать новые трофеи.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка «Динамо» (2:1). В Суперкубке России красно-белые сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём участии в Суперкубке России с «Зенитом».

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