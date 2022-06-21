Бакаев рассказал, на какой позиции ему было бы комфортно играть в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, на какой позиции ему было бы комфортно играть в петербуржском клубе.

«Комфортнее всего мне играть на флангах атаки. Но я не буду говорить: «Хочу играть вот тут». Где тренер скажет, там и буду. Тем более я так и играл два последних года: то на позиции латераля, то восьмёрки, то десятки, то в нападении», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Он также заявил, что высокая конкуренция в команде для него только плюс. По его словам, в «Зените» собраны сильные футболисты, вместе с которыми он будет прогрессировать.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним Бакаевым.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Бакаев рассказал, что готов к свисту со стороны болельщиков санкт-петербургского клуба.