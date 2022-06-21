Бакаев заявил, что не заслуживает свиста со стороны болельщиков «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, что готов к свисту со стороны болельщиков санкт-петербургского клуба.
Бакаев заявил, что не заслуживает свиста со стороны болельщиков «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Если случится свист с трибуны, я должен быть к этому готов. Принять как должное. Я не слабый человек. Надеюсь, что если это и продлится, то недолго. Потому что такого отношения к себе я не заслуживаю», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним Бакаевым.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Зелимхан Бакаев вспомнил историю, которая раскрывает человеческие качества Сергея Семака.

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