Бакаев заявил, что не заслуживает свиста со стороны болельщиков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, что готов к свисту со стороны болельщиков санкт-петербургского клуба.

«Если случится свист с трибуны, я должен быть к этому готов. Принять как должное. Я не слабый человек. Надеюсь, что если это и продлится, то недолго. Потому что такого отношения к себе я не заслуживаю», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним Бакаевым.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Зелимхан Бакаев вспомнил историю, которая раскрывает человеческие качества Сергея Семака.