Бакаев вспомнил историю, которая раскрывает человеческие качества Семака

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об одной истории, связанной с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Когда мы, 20-летние пацаны из «Спартака-2», во время сборов на Кипре случайно встретили Семака в отеле, он нас увидел и понял, что мы футболисты, и подошёл, поздоровался. Это было показательно!» — цитирует Бакаева «Чемпионат».

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним Бакаевым.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Зелимхан Бакаев прокомментировал своё решение подписать контракт с «Зенитом».