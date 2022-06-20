Агент Головина рассказал о целях футболиста на новый сезон в «Монако»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил о целях игрока на сезон-2022/23.

«Он уже начал тренировки с командой. Настрой на сезон у Головина, как всегда, рабочий. Он поставил перед собой максимальные задачи на этот год в «Монако», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. В сезоне-2021/22 26-летний российский футболист забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

Ранее «Монако» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Сеском Фабрегасом.