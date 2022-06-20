В Казахстане задержали более 30 болельщиков за массовую драку

Полиция Казахстана задержала более 30 футбольных болельщиков перед матчем 14-го тура чемпионата страны между «Актобе» и «Атырау».

Об этом сообщает пресс-служба лиги в Telegram-канале.

Массовая драка перед матчем произошла в Атырау в воскресенье. Для предотвращения конфликта на место приехала полиция. Сообщается, что фанаты применяли звуковые петарды и дымовые шашки.

Отмечается, что никто не пострадал.

Матч «Актобе» — «Атырау» завершился со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что в Дагестане матч любительской футбольной лиги завершился массовой дракой между игроками команд.