В Казахстане задержали более 30 болельщиков за массовую драку

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Полиция Казахстана задержала более 30 футбольных болельщиков перед матчем 14-го тура чемпионата страны между «Актобе» и «Атырау».
В Казахстане задержали более 30 болельщиков за массовую драку
  • Gettyimages.ru
  • © Yali Shi / EyeEm

Об этом сообщает пресс-служба лиги в Telegram-канале.

Массовая драка перед матчем произошла в Атырау в воскресенье. Для предотвращения конфликта на место приехала полиция. Сообщается, что фанаты применяли звуковые петарды и дымовые шашки.

Отмечается, что никто не пострадал.

Матч «Актобе» — «Атырау» завершился со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что в Дагестане матч любительской футбольной лиги завершился массовой дракой между игроками команд.

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