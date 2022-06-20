«РБ Спорт»: «Крылья Советов» выкупили Глушенкова у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Как сообщает «РБ Спорт», самарские «Крылья Советов» оформили переход полузащитника Глушенкова из «Спартака» и подписали контракт на три года.

В сезоне-2021/22 Глушенков выступал за «Крылья» на правах аренды. По окончании чемпионата самарцы неоднократно заявляли о желании сохранить полузащитника.

Глушенков провёл 28 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых отметился семью мячами и двумя результативными передачами.

Ранее «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Осинькиным.