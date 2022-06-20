«РБ Спорт»: «Крылья Советов» выкупили Глушенкова у «Спартака»
- РИА Новости
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Как сообщает «РБ Спорт», самарские «Крылья Советов» оформили переход полузащитника Глушенкова из «Спартака» и подписали контракт на три года.
В сезоне-2021/22 Глушенков выступал за «Крылья» на правах аренды. По окончании чемпионата самарцы неоднократно заявляли о желании сохранить полузащитника.
Глушенков провёл 28 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых отметился семью мячами и двумя результативными передачами.
Ранее «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Осинькиным.