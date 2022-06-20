Мбаппе прокомментировал заявление Ле Гре о своём уходе из сборной

Нападающий Килиан Мбаппе отреагировал на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который заявил, что форвард раздумывал над завершением карьеры в национальной команде после незабитого пенальти на Евро-2020.

«Вообще-то, я объяснил, что дело было в расизме, а не в пенальти. Но он посчитал, что расизма не было», — написал Мбаппе в Twitter.

Напомним, что встреча в 1/8 финала Евро-2020 между Францией и Швейцарии проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержала Швейцария. Решающий пенальти не забил Мбаппе.

Ранее Ле Гре заявил, что форвард Килиан Мбаппе раздумывал над завершением карьеры в национальной сборной после незабитого пенальти на Евро-2020.