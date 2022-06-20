Президент Федерации футбола Франции: Мбаппе мог завершить карьеру в сборной после Евро-2020
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«Мы встретились с ним после Евро-2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в социальных сетях после незабитого пенальти», — приводит слова Ле Гре RMC Sport.
Он отметил, что не принял слова нападающего всерьёз. По его словам, Мбаппе просто был очень расстроен вылетом команды, поскольку является победителем.
Напомним, что встреча в 1/8 финала Евро-2020 между Францией и Швейцарии проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержала Швейцария. Решающий пенальти не забил Мбаппе.
Ранее сообщалось, что фанаты «Реал Мадрид» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» издевались над Мбаппе.