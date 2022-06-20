Президент Федерации футбола Франции: Мбаппе мог завершить карьеру в сборной после Евро-2020

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что форвард Килиан Мбаппе раздумывал над завершением карьеры в национальной сборной после незабитого пенальти на Евро-2020.

«Мы встретились с ним после Евро-2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в социальных сетях после незабитого пенальти», — приводит слова Ле Гре RMC Sport.

Он отметил, что не принял слова нападающего всерьёз. По его словам, Мбаппе просто был очень расстроен вылетом команды, поскольку является победителем.

Напомним, что встреча в 1/8 финала Евро-2020 между Францией и Швейцарии проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержала Швейцария. Решающий пенальти не забил Мбаппе.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реал Мадрид» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» издевались над Мбаппе.