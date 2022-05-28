Болельщики «Реала» насмехаются над Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов

Фанаты «Реал Мадрид» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» издеваются над форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

Болельщики мадридской команды перед выходом футболистов скандировали оскорбительные кричалки в его адрес, сообщает Football Espana.

Также один из фанатов принёс футболку француза, заменив его стандартный номер семь, который он использует в ПСЖ, на цифру ноль намекая на то, что Мбаппе не выиграл ни одной Лиги чемпионов.

23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года.

До этого СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» должен был начаться в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что футболисты «Ливерпуля» и «Реала» начали предматчевую разминку перед финалом Лиги чемпионов с получасовым опозданием.