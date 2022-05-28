Болельщики «Реала» насмехаются над Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Фанаты «Реал Мадрид» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» издеваются над форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
Болельщики «Реала» насмехаются над Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов
  • AP

Болельщики мадридской команды перед выходом футболистов скандировали оскорбительные кричалки в его адрес, сообщает Football Espana.

Также один из фанатов принёс футболку француза, заменив его стандартный номер семь, который он использует в ПСЖ, на цифру ноль намекая на то, что Мбаппе не выиграл ни одной Лиги чемпионов.

23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года.

До этого СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» должен был начаться в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что футболисты «Ливерпуля» и «Реала» начали предматчевую разминку перед финалом Лиги чемпионов с получасовым опозданием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить