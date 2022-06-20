В «Интере» объявили, что клуб бесплатно подписал Мхитаряна и Онану
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«Могу подтвердить, что мы бесплатно подписали Андре Онану и Генриха Мхитаряна, обе сделки по футболистам заключены», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в Twitter.
33-летний Мхитарян в сезоне-2021/22 забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.
26-летний Онана, являющийся воспитанником академии Самуэля Это’О и «Барселоны», с 2015 года выступал за «Аякс». В его активе 204 матча за амстердамский клуб во всех турнирах, 84 из которых он отыграл на ноль.
В его активе также 17 матчей за сборную Камеруна, в девяти из которых он отыграл на ноль.
Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не планирует уходить из итальянского клуба.