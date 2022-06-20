Горлов назначен новым главным тренером «Енисея»

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Артём Горлов стал новым главным тренером красноярского «Енисея».
Горлов назначен новым главным тренером «Енисея»
  • © ФК «Енисей»

Об этом сообщает пресс-служба клуба во «ВКонтакте». Отмечается, что контракт рассчитан на два года.

34-летний специалист начал карьеру тренера в 2014 году в «Домодедово». Затем Горлов работал в краснодарской «Кубани-2», в «Долгопрудном» и литовской «Паланге». С 2021 года он занимал должность наставника в «Знамени Труда».

Бывшим главным тренером красноярской команды был Вадим Гаранин. Он возглавил красноярский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством «Енисей» занял пятое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и прошёл в полуфинал Кубка России.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков заявил, что Гаранин может стать тренером «Сочи» в случае ухода Владимира Федотова.

 

 

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