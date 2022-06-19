Жуков назвал неожиданным назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».
Жуков назвал неожиданным назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»
  • РИА Новости

«Это супернеожиданно, и я неоднократно говорил, что хотел бы увидеть спартаковца в роли тренера, и таких много», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

При этом, по его словам, уход итальянца Паоло Ваноли стал для него сюрпризом. Однако Жуков дал понять, что не жалеет об этом, поскольку красно-белые не показывали стабильную игру в сезоне-2021/22.

Жуков является болельщиком «Спартака».

Под руководством Ваноли московский клуб одержал победу в Кубке России. В чемпионате страны «Спартак» занял десятое место.

Ранее бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном трансфере полузащитника Антона Зиньковского из самарских «Крыльев Советов» в столичный клуб.

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