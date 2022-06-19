Mirror: переговоры «Ливерпуля» и Салаха о контракте зашли в тупик

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Переговоры «Ливерпуля» и нападающего Мохамеда Салаха о продлении контракта зашли в тупик.
Mirror: переговоры «Ливерпуля» и Салаха о контракте зашли в тупик
  • AP

По информации Mirror, в команде готовы к тому, что игрок покинет клуб на правах свободного агента следующим летом. «Ливерпуль» верит, что возможный уход не скажется на игре нападающего в сезоне-2022/23. 

Напомним, что Салах присоединился к «Ливерпулю» в 2017 году. Его контракт действует до конца сезона-2022/23. Салах провёл за команду 180 матчей, в которых забил 118 мячей.

Ранее Салах заявил, что перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента в сезоне-2022/23.

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