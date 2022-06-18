«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в товарищеском матче

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«Ростов» в товарищеском матче нанёс разгромное поражение «Кубань Холдингу» на первом учебно-тренировочном сборе.
«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олимп» имени Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» дубль на свой счёт записал Али Соу, по одному мячу забили Дмитрий Полоз и Алексей Миронов. Автогол оформил Альберт Цховребов. Единственный мяч у «Кубани» забил Геннадий Козлов.

«Ростов» по итогам сезона-2021/2022 чемпионата России по футболу занял девятое место. «Кубань» выступает в ФНЛ-2.

Ранее стала известна сумма трансфера, которую «Ростов» заплатил «Краснодару» за Даниила Уткина.

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