Губернатор Азаров: «Крылья Советов» предложили контракты всем игрокам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что «Крылья Советов» постараются сохранить костяк команды перед стартом чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Клуб сделал предложение о продлении контракта всем футболистам, даже тем, у кого контракт не заканчивался, предоставив новые условия, насколько я знаю, привлекательные для футболистов», — цитирует Азарова РИА Новости.

Он подтвердил, что ведущими футболистами «Крыльев» интересуется ряд ведущих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понятно, что мы не можем в финансовом плане конкурировать с «Зенитом», «Динамо», «Сочи», «Спартаком», это невозможно просто. Поэтому мы должны в тех условиях, в которых находимся, использовать оптимальную стратегию», — заключил Азаров.

Самарский клуб на чемпионате России сезона-2021/22 занял восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным.