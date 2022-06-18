Губернатор Азаров: «Крылья Советов» предложили контракты всем игрокам

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что «Крылья Советов» постараются сохранить костяк команды перед стартом чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Губернатор Азаров: «Крылья Советов» предложили контракты всем игрокам
  • РИА Новости

«Клуб сделал предложение о продлении контракта всем футболистам, даже тем, у кого контракт не заканчивался, предоставив новые условия, насколько я знаю, привлекательные для футболистов», — цитирует Азарова РИА Новости.

Он подтвердил, что ведущими футболистами «Крыльев» интересуется ряд ведущих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понятно, что мы не можем в финансовом плане конкурировать с «Зенитом», «Динамо», «Сочи», «Спартаком», это невозможно просто. Поэтому мы должны в тех условиях, в которых находимся, использовать оптимальную стратегию», — заключил Азаров.

Самарский клуб на чемпионате России сезона-2021/22 занял восьмое место. 

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным.

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