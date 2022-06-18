Ловчев — о возможном уходе Кофрие: Федуну впаривают игроков

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Бывший полузащитник сборной СССР по футбол Евгений Ловчев высказался о возможном уходе защитника Максимилиано Кофрие из московского «Спартака».
Ловчев — о возможном уходе Кофрие: Федуну впаривают игроков
  • РИА Новости

«Вопрос не в том, обрадует ли меня уход Кофрие или нет. Тут вопрос в том, что главному лицу «Спартака» Федуну впаривают таких игроков, как Хендрикс, Кофрие, Мартинс. Кофрие умеет играть в футбол, но «Спартак» всегда позиционируется лидером нашего футбола, так было во все времена», — цитирует Ловчева «Чемпионат».

Легенда «Спартака» напомнил, что за почти 20 лет правления Федуна красно-белые выиграли по одному разу чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Ловчев считает Кофрие слабым игроком. Он связал неудачи столичной команды с плохим менеджментом.

«Люди при деньгах забывают одну нашу народную мудрость: «Скупой платит дважды»», — заключил он.

25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее Кофрие заявил, что останется в «Спартаке».

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