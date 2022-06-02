Кофрие заявил, что останется в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о планах на ближайшее будущее.

«Да, конечно, я остаюсь. Я не испытываю никакого давления на родине. Всё хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке», — цитирует Кофрие «Спорт-Экспресс».

25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в середине сезона-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.