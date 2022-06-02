Кофрие заявил, что останется в «Спартаке»
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«Да, конечно, я остаюсь. Я не испытываю никакого давления на родине. Всё хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке», — цитирует Кофрие «Спорт-Экспресс».
25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в середине сезона-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.