Экс-хавбека сборной России Широкова отстранили от футбола на полгода
- РИА Новости
Исполком МФФ принял решение наказать Широкова отстранением от футбольной деятельности на территории Москвы на полгода и общим штрафом в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба федерации.
Уточняется, что экс-футболисту московского «Спартака» и петербургского «Зенита» вменялось «оказание косвенного воздействия на судей без цели влияния на спортивный результат».
Широков является администратором футбольного клуба «Строгино». Инцидент произошёл во время матча с «Родиной» среди игроков не старше 2008 года рождения 29 мая. Широков был удалён после матча из-за конфликта с арбитром.
Ранее агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогу финального матча Кубка России с «Динамо».