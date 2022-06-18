Экс-хавбека сборной России Широкова отстранили от футбола на полгода

Руководство Московской федерации футбола (МФФ) приняло решение отстранить бывшего капитана сборной России Романа Широкова от спортивной деятельности на полгода.

Исполком МФФ принял решение наказать Широкова отстранением от футбольной деятельности на территории Москвы на полгода и общим штрафом в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба федерации.

Уточняется, что экс-футболисту московского «Спартака» и петербургского «Зенита» вменялось «оказание косвенного воздействия на судей без цели влияния на спортивный результат».

Широков является администратором футбольного клуба «Строгино». Инцидент произошёл во время матча с «Родиной» среди игроков не старше 2008 года рождения 29 мая. Широков был удалён после матча из-за конфликта с арбитром.

Ранее агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогу финального матча Кубка России с «Динамо».