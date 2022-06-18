Экс-хавбека сборной России Широкова отстранили от футбола на полгода

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Руководство Московской федерации футбола (МФФ) приняло решение отстранить бывшего капитана сборной России Романа Широкова от спортивной деятельности на полгода.
Экс-хавбека сборной России Широкова отстранили от футбола на полгода
  • РИА Новости

Исполком МФФ принял решение наказать Широкова отстранением от футбольной деятельности на территории Москвы на полгода и общим штрафом в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба федерации.

Уточняется, что экс-футболисту московского «Спартака» и петербургского «Зенита» вменялось «оказание косвенного воздействия на судей без цели влияния на спортивный результат». 

Широков является администратором футбольного клуба «Строгино». Инцидент произошёл во время матча с «Родиной» среди игроков не старше 2008 года рождения 29 мая. Широков был удалён после матча из-за конфликта с арбитром.

Ранее агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогу финального матча Кубка России с «Динамо».

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