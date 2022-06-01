Агент Николсона — о решении КДК: за семь лет не было даже малейших конфликтов

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогу финального матча Кубка России с «Динамо».

«Я даже не знал об этом инциденте. За семь лет Шамар никогда не делал ничего подобного, не было даже малейших конфликтов», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

1 июня КДК РФС принял решение отстранить нападающего «Спартака» Шамара Николсона от двух матчей Кубка России за агрессивное поведение во время финального матча между красно-белыми и «Динамо».

«Спартак» обыграл бело-голубых (2:1). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее Николсон поделился эмоциями после победы в финале КР.