Николсон — о победе в Кубке России: я прикончил 14 бутылок шампанского, я чемпион

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился эмоциями после победы в финале Кубка России по футболу сезона-2021/22.

«Драка после матча? Понимаете, когда вы проигрываете, вы всегда хотите драться. Так бывает. Я получил красную карточку за эту драку после игры, но ничего страшного. Я счастлив, и это не испортит мои эмоции. Я прикончил 14 бутылок шампанского, я счастлив», — цитирует Николсона Sport24.

По словам форварда, он намерен отправиться в отпуск на отдых с семьёй. Потом начнётся подготовка к матчу за Суперкубок.

«Надеюсь, сможем обыграть «Зенит». Это будет круто», — добавил он.

«Спартак» в финале КР нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

Для «Спартака» это был четвёртый завоёванный Кубок в российской истории. До этого клуб побеждал в турнире в сезонах — 1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.