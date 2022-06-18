Шилов объяснил, почему паралимпийцы на ЧР в Чебоксарах поднимались на колясках по лестнице

Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов высказался о скандале на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Чебоксарах.

«Дело в том, что в Чебоксары приехали достаточно много паралимпийцев. Все они живут в разных местах. Гостиница, которая находится прямо возле стадиона, оборудована отличным пандусом. Хотя, когда я ещё выступал, там тоже были проблемы. Приходилось и по ступенькам взбираться, и класть на крыльцо специальный щит, чтобы по нему подняться на колясках. Сейчас такого нет и близко. Но так вышло, что некоторые спортсмены остановились в том самом отеле, где пандус сделан исключительно для чемоданов. Человеку на нём подняться без посторонней помощи нереально. Поэтому ПКР предъявлять претензии сложно», — заявил Шилов RT.

18 июня в сети появилось видео участников соревнований с поражением опорно-двигательного аппарата, которые не могли самостоятельно попасть в гостиницу из-за неподготовленного пандуса.

Ранее Ашапатов рассказал, как отель решил проблему с подъёмом паралимпийцев по лестнице на ЧР.