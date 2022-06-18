Шилов объяснил, почему паралимпийцы на ЧР в Чебоксарах поднимались на колясках по лестнице

Короткая ссылка
Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов высказался о скандале на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Чебоксарах.
Шилов объяснил, почему паралимпийцы на ЧР в Чебоксарах поднимались на колясках по лестнице
  • РИА Новости

«Дело в том, что в Чебоксары приехали достаточно много паралимпийцев. Все они живут в разных местах. Гостиница, которая находится прямо возле стадиона, оборудована отличным пандусом. Хотя, когда я ещё выступал, там тоже были проблемы. Приходилось и по ступенькам взбираться, и класть на крыльцо специальный щит, чтобы по нему подняться на колясках. Сейчас такого нет и близко. Но так вышло, что некоторые спортсмены остановились в том самом отеле, где пандус сделан исключительно для чемоданов. Человеку на нём подняться без посторонней помощи нереально. Поэтому ПКР предъявлять претензии сложно», — заявил Шилов RT.

18 июня в сети появилось видео участников соревнований с поражением опорно-двигательного аппарата, которые не могли самостоятельно попасть в гостиницу из-за неподготовленного пандуса.

Ранее Ашапатов рассказал, как отель решил проблему с подъёмом паралимпийцев по лестнице на ЧР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить