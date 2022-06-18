Ашапатов рассказал, как отель решил проблему с подъёмом паралимпийцев по лестнице на ЧР

Четырёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов рассказал, как руководство гостиницы решило проблему с участниками чемпионата России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Чебоксарах.

«Сам я не был в том отеле, но от коллег знаю, что выделили двух человек, которые стоят на крыльце и помогают спортсменам подниматься и спускаться. Но это не лучший выход из ситуации, поскольку для того, чтобы помочь человеку на коляске, требуется определённый опыт и навыки. В противном случае, если начать неправильно поднимать его, можно нанести серьёзную травму. По крайней мере, как-то помочь пытаются», — заявил Ашапатов RT.

18 июня в сети появилось видео участников соревнований с поражением опорно-двигательного аппарата, которые не могли самостоятельно попасть в гостиницу из-за неподготовленного пандуса.

Ранее Ашапатов заявил, что пандусы в гостинице в Чебоксарах не соответствуют нормам.