Фанаты признали Соболева лучшим игроком «Спартака» сезона-2021/22

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Московский «Спартак» опубликовал результаты голосования в номинации «Лучший игрок» столичной команды по итогам сезона-2021/22.
Фанаты признали Соболева лучшим игроком «Спартака» сезона-2021/22
  • РИА Новости

Болельщики признали форварда Александра Соболева самым полезным футболистом команды, сообщает пресс-служба красно-белых.

25-летний футболист набрал 35% голосов. Второе место занял нападающий Квинси Промес (27%), третье — защитник Георгий Джикия (18%).

Соболев в прошедшем сезоне в 35 матчах во всех турнирах записал на свой счёт 14 мячей и пять результативных передач.

Ранее российский полузащитник Магомед Оздоев назвал трёх лучших тренеров РПЛ в сезоне-2021/22.

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