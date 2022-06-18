Фанаты признали Соболева лучшим игроком «Спартака» сезона-2021/22

Московский «Спартак» опубликовал результаты голосования в номинации «Лучший игрок» столичной команды по итогам сезона-2021/22.

Болельщики признали форварда Александра Соболева самым полезным футболистом команды, сообщает пресс-служба красно-белых.

25-летний футболист набрал 35% голосов. Второе место занял нападающий Квинси Промес (27%), третье — защитник Георгий Джикия (18%).

Соболев в прошедшем сезоне в 35 матчах во всех турнирах записал на свой счёт 14 мячей и пять результативных передач.

Ранее российский полузащитник Магомед Оздоев назвал трёх лучших тренеров РПЛ в сезоне-2021/22.