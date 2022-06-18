Фанаты признали Соболева лучшим игроком «Спартака» сезона-2021/22
- РИА Новости
Болельщики признали форварда Александра Соболева самым полезным футболистом команды, сообщает пресс-служба красно-белых.
25-летний футболист набрал 35% голосов. Второе место занял нападающий Квинси Промес (27%), третье — защитник Георгий Джикия (18%).
Соболев в прошедшем сезоне в 35 матчах во всех турнирах записал на свой счёт 14 мячей и пять результативных передач.
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