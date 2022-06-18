Дасаев — о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»: Бакаев сильнее Антона

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Серебряный призёр чемпионата Европы и бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в состав красно-белых.
Дасаев — о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»: Бакаев сильнее Антона
  • РИА Новости

«Думаю, что Зелимхан сильнее. Трудно судить, не очень много видел Зиньковского. Давайте посмотрим, заиграет он или нет, если перейдёт. Нужно время», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба клуба опровергла эту информацию.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за самарскую команду 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Ранее в «Спартаке» опровергли трансфер Зиньковского.

 

 

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