Дасаев — о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»: Бакаев сильнее Антона
- РИА Новости
«Думаю, что Зелимхан сильнее. Трудно судить, не очень много видел Зиньковского. Давайте посмотрим, заиграет он или нет, если перейдёт. Нужно время», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».
СМИ сообщали, что полузащитник подписал контракт со «Спартаком», однако пресс-служба клуба опровергла эту информацию.
В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл за самарскую команду 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.
Ранее в «Спартаке» опровергли трансфер Зиньковского.