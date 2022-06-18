Глушаков поделился впечатлениями от организации женского Суперкубка

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил уровень организации женского матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом».

«Организация на высшем уровне. Для девчонок сделали праздник. Думаю, этого надо придерживаться и тогда будет больше любителей футбола, люди начнут ходить на стадион», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил уверенность, что и мужской матч за Суперкубок состоится. По словам футболиста, все эти разговоры нужны лишь для большего ажиотажа перед матчем.

Женский «Локомотив» является действующим чемпионом Суперлиги и обладателем Кубка России.

Матч железнодорожников с ЦСКА начался в 14:00 мск. На данный момент счёт в матче — 1:0.

Ранее сообщалось, что россиянка Алсу Абдуллина выиграла чемпионат Англии по футболу в составе «Челси».