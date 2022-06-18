Глушаков поделился впечатлениями от организации женского Суперкубка

Короткая ссылка
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил уровень организации женского матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом».
Глушаков поделился впечатлениями от организации женского Суперкубка
  • РИА Новости

«Организация на высшем уровне. Для девчонок сделали праздник. Думаю, этого надо придерживаться и тогда будет больше любителей футбола, люди начнут ходить на стадион», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил уверенность, что и мужской матч за Суперкубок состоится. По словам футболиста, все эти разговоры нужны лишь для большего ажиотажа перед матчем.

Женский «Локомотив» является действующим чемпионом Суперлиги и обладателем Кубка России.

Матч железнодорожников с ЦСКА начался в 14:00 мск. На данный момент счёт в матче — 1:0.

Ранее сообщалось, что россиянка Алсу Абдуллина выиграла чемпионат Англии по футболу в составе «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить