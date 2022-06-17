Ваноли назвал трёх лучших игроков РПЛ сезона-2021/22

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Бывший тренер «Спартака» итальянец Паоло Ваноли назвал трёх лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.
Ваноли назвал трёх лучших игроков РПЛ сезона-2021/22
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает Sport24, в топе Ваноли первое место занял полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На втором месте расположился нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, третье досталось хавбеку «Спартака» Виктору Мозесу.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее российский полузащитник Магомед Оздоев назвал трёх лучших тренеров РПЛ в сезоне-2021/22.

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