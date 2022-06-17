Мещеряков отреагировал на решение руководства «Локомотива» не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
«Когда мы создавали «Казанку», мы рассматривали её не как самостоятельный проект, а как один из элементов подготовки молодых игроков. Мы искренне считали, что это важная часть», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».
По его словам, у нынешнего руководства другой взгляд на подготовку игроков. Функционер также предположил, что у клуба возникла необходимость написать ещё одну стратегию и они предпринимают правильные шаги на пути к успеху.
Бренд «Казанки» будет сохранён. Под этим названием команда станет выступать в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.
«Казанка» выступала в ФНЛ-2 в подгруппе A второй группы. Команда заняла последнее место в таблице по итогам сезона-2021/22, набрав 11 очков.
Ранее футбольный агент Роман Орещук рассказал, какой бюджет нужен для содержания клуба «Казанка».