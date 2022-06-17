Источник: «Интер» объявит о трансфере Лукаку на следующей неделе

«Интер» планирует официально объявить о трансфере нападающего «Челси» Ромелу Лукаку на следующей неделе.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, 29-летнему футболисту назначили медицинское обследование в итальянской клинике.

Бельгиец уже выступал в «Интере» с 2019 по 2021 год.

В сезоне-2021/22 Лукаку провёл в составе «Челси» 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).