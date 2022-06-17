Талалаев — об уходе Уткина из «Ахмата»: незаменимых не бывает

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о переходе полузащитника Даниила Уткина в «Ростов».

«На каждую позицию мы ведём несколько футболистов из других клубов. В российском футболе можно заменить любого человека, незаменимых не бывает», — цитирует Талалаева Metaratings.

Контракт с 22-летним футболистом заключён на четыре с половиной года.

В сезоне-2021/22 полузащитник играл на правах аренды за грозненский «Ахмат». Он отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами в 29 матчах во всех турнирах.

Ранее стала известна сумма трансфера, которую «Ростов» заплатил «Краснодару» за Уткина.